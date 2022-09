Agriculture : du lait vendu plus cher, mais les coûts des éleveurs sont en hausse

La bouteille de lait est de plus en plus chère en rayon. Elle rapporte aussi de plus en plus aux éleveurs. Pourtant, beaucoup quittent le métier. Alors, ce prix les rémunère-t-il vraiment assez ? Daniel Piegay, éleveur laitier, a repris l'exploitation familiale, il y a 20 ans. Il vend son lait 440 euros la tonne, soit 70 de plus qu'en avril. Mais entretemps, tous ses coûts ont explosé : électricité, carburant ou encore l'engrais pour ses champs.



Un salaire plus bas

"L'année dernière, je l'ai acheté 340 euros la tonne. En ce moment, il est à 900 euros", explique Daniel Piegay à propos de l'engrais. L'éleveur a également dû faire face à la sécheresse, cet été. Il est alors impossible de laisser les vaches se nourrir uniquement dans les prés. Il devra donc racheter du fourrage plus coûteux cette année. Malgré un lait vendu plus cher, cet éleveur s'est résolu à se verser un smic pour 70 heures de travail par semaine.