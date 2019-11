Agriculture : des paysans fabriquent et vendent leur pain

À Draguignan, dans le Var, les clients s'arrachent le pain vendu dans un magasin de produits bio. Il est produit à Tourves, dans la ferme de la Reyne, située à une heure de la ville. Blandine Arcusa, ingénieure agronome, a hérité de 15 hectares il y a cinq ans. Avec son mari, également ingénieur agronome, ils deviennent paysans et boulangers. Chaque mardi et vendredi, ils fabriquent ainsi leur pain.

250 kg de pain produit par semaine

Aidé par leur employé, le couple alterne les semences et joue sur les goûts. Cinq types de pain sont façonnés, pauvres en gluten, à base de céréales anciennes qui poussent dans leur champ. Il est vendu entre 5 et 8 € le kilo, sur commande ou dans des magasins de produits locaux. Au total chaque semaine, 250 kg de pain doré au feu de bois sortent du four. Avec un investissement de près de 100 000 euros et une employée qu'ils rémunèrent en partie grâce aux aides, ils ne gagnent qu'un smic pour deux. Leur activité est avant tout un choix de vie.

