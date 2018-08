Agriculture : des fruits et légumes vendus au juste prix

À peine cueillis et transportés, les fruits et légumes sont déjà sur l'étal. Pas d'intermédiaire, pas de marge astronomique concédée aux distributeurs, et un prix du coup très attractif pour les clients parisiens. Un marché gagnant-gagnant : payer moins cher des légumes plus frais et surtout, français. Une opération séduction soutenue par le Parti communiste et organisée par la Confédération syndicale agricole.

40% des fruits et légumes importés

Chaque année, les producteurs français montent à Paris pour tenter de sensibiliser les consommateurs. Et la situation ne s'améliore pas. En 20 ans, la moitié des exploitations a disparu. Conséquence : 40% des fruits et légumes que l'on consomme sont importés. En un peu moins d'une heure, 50 tonnes de fruits et légumes français ont donc été vendues dans la région parisienne, en direct et au juste prix.

