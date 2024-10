Agriculture : des agriculteurs ciblés par des réseaux de vol de matériel Temps de lecture : 1min - vidéo : 4min Agriculture : des agriculteurs ciblés par des réseaux de vol de matériel Agriculture : des agriculteurs ciblés par des réseaux de vol de matériel (France 2) Article rédigé par France 2 - E. Bonnasse, C. Verove, Y. Moine, R. Duroselle, E. Jarlot France Télévisions JT de 20h France 2

Le vol de matériel agricole sur les exploitations est un phénomène en hausse. Les engins et les équipements sont de plus en plus perfectionnés et coûtent de plus en plus cher, ce qui en fait la cible de réseaux de trafiquants.

Ce sont des gangs organisés qui font irruption dans les exploitations agricoles pour piller des tracteurs, arracher leur GPS, l'antenne satellite sur le toit et l'écran connecté dans la cabine. Les GPS agricoles se revendent plusieurs milliers d'euros au marché noir. Il y a trois mois, Rodolphe Pithois, producteur céréalier, a dû racheter intégralement 20 000 euros de matériel perdu en quelques minutes en juillet. En janvier, il a dû dépenser 80 000 euros pour des équipements volés en une soirée. Les vols de GPS agricoles ont augmenté de 25 % en un an En un an, les vols de GPS ont augmenté de 25 %. Après avoir été volés, certains émettent à nouveau quelques semaines plus tard en Europe de l'Est, en Lituanie mais aussi en Roumanie et en Moldavie. Il y a un mois, des enquêteurs de la gendarmerie ont interpellé un ressortissant roumain, qui appartenait à un vaste réseau de vol de matériel agricole, appelé la filière de l'Est. Malgré la surveillance des autorités, le réseau continue d'opérer. Pour se protéger, Philippe Lamirault, producteur céréalier, détache son antenne GPS et son écran à chaque fois qu'il quitte son tracteur, soit de deux à dix fois par jour. Il en appelle aux fabricants de GPS. Pour l'instant, les constructeurs ne proposent qu'une option antivol plus ou moins efficace. Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.