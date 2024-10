Agriculture : dans le Maine-et-Loire, des kiwis à petits prix

La France est le troisième producteur de kiwi en Europe. Dans le Maine-et-Loire, un producteur propose à ceux qui le souhaitent de venir les cueillir en échange de tout petits prix.

Dans un verger du Maine-et-Loire, on repart les mains pleines de kiwis. Pendant une dizaine de jours, ils sont nombreux à en profiter pour faire des réserves. "J'en prends pour quatre mois tous les ans", explique une femme. "Il faut le faire au moins une fois dans sa vie", assure une autre. La satisfaction jusqu'au porte-monnaie : en caisse, les kiwis reviennent à "3,75 euros le kilo, en grande surface pièce à 80, 90 centimes", observe un homme.

Une culture florissante

Cela fait 25 ans que Patrice Pousin produit des kiwis, une culture résistante aux aléas climatiques et aux parasites. "On a eu un printemps relativement humide. (…) On a une production sous serre, ce qui permet de se protéger des aléas climatiques et ça permet aussi de ne pas traiter", précise-t-il. L'an dernier, près de 50 000 tonnes de kiwis ont été produites en France. Il est conseillé de les conserver dans un endroit frais et ventilé comme un abri de jardin.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus