Agriculteurs : des consommateurs se tournent de plus en plus vers la vente directe

De plus en plus de clients se tournent vers la vente directe pour consommer local. Une ferme de Roncq (Nord) propose différents produits dans un rayon de 50 km. Reportage.

Des laitages, des légumes, ou encore des pâtes, des aliments produits sur place ou dans un rayon de 50 km. C’est le choix de la boutique d’une ferme à Roncq (Nord). Manger local attire de plus en plus de monde : "Ça coûte plus cher […] mais ici on sait d’où [la viande] vient", explique une cliente. La fréquentation a bondi de plus de 30 % comme l’explique sa gérante : "Le confinement a pu jouer. Les gens se sont rendu compte qu’à côté de chez soi il y avait des choses et des producteurs".



500 kilos de fromage produits chaque jour

La ferme existe depuis dix générations. Les éleveurs de vache laitière produisent cinq cents kilos de fromage chaque jour. De même, des légumes sont cultivés sur place, sur deux hectares de potager. Les clients peuvent les cueillir eux-mêmes, avec tout de même un peu d’aide. Avec l’arrivée des beaux jours, la diversité de légumes et de fruits proposés sera plus élevée, de quoi attirer encore plus d’adeptes de produits locaux.