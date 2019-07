Accord Mercosur : les agriculteurs français en colère

Mathias Canto élève 150 bêtes en Ille-et-Vilaine. Il donne à manger à ses animaux uniquement de la nourriture de qualité : "Ici l'OGM est complètement interdit", explique l'éleveur. Il estime que sa méthode d'élevage est menacée par le projet d'accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud : le Mercosur. "Ils se permettent de laisser rentrer de la viande bovine ou de la volaille qui ne respectent pas du tout les règles que nous on a en France ou en Europe", affirme-t-il.

"Une concurrence déloyale"

Toujours selon Mathias Canto, le Mercosur est "une concurrence déloyale qui vient impacter [les] exploitations et [les] revenus" des agriculteurs français. L'accord du Mercosur rendrait les échanges commerciaux entre l'Europe et les pays sud-américains plus faciles. Ces derniers, avec l'application de l'accord, payeraient moins de taxes douanières en cas d'exportation de viandes bovines.

