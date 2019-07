Accord entre l'UE et le Mercosur : la grogne des agriculteurs français

Des milliers de papiers administratifs pulvérisés. Mardi 2 juillet, des agriculteurs ont protesté contre l'accord commercial du Mercosur devant la préfecture de Caen dans le Calvados, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. Cet accord prévoit des importations massives avec des droits de douane réduits et parfois même supprimés. Ainsi, 99 000 tonnes de bœuf pourraient être importées avec un droit de douane à 7,5% et 180 000 tonnes de volaille à taux zéro. Autres produits concernés : le sucre, le riz et le miel.

Le gouvernement se veut rassurant

Une concurrence déloyale pour les agriculteurs français qui s'inquiètent aussi de la qualité sanitaire. "Est-ce que le moment de la ratification se pose maintenant ? La réponse est non", assure mercredi 3 juillet Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes. De leur côté, les agriculteurs promettent des actions partout en France dans les prochains jours.