Accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud : les agriculteurs s'inquiètent

Thomas Hervagault élève des vaches en Ille-et-Vilaine et il fait partie des agriculteurs en colère. Il craint une concurrence déloyale venue d'Amérique du sud avec une tracabilité incertaine. "On nous demande de faire bien, bon et propre pour les Français et on veut nous emmener de la viande étrangère dont on n'est même pas sûrs de la qualité et de la réglementation là-bas", regrette l'éleveur.

Emmanuel Macron se réjouit de cette signature

L'accord signé entre l'Union européenne et quatre pays du Mercosur (Brésil, Paraguay, Argentine, Uruguay) va faciliter l'exportation de produits agricoles sud-américains en Europe. En contrepartie, ces pays vont ouvrir grand leurs portes à l'industrie européenne comme l'automobile ou encore les produits chimiques ou pharmaceutique. Plus de 90% des droits de douane seront supprimés. Face aux inquiétudes, Emmanuel Macron a promis transparence et vigilance mais il se réjouit de cette signature après vingt ans de négociations. Pour que cet accord rentre en vigueur, il doit encore être approuvés par chacun des 28 États membres de l'Union européenne ainsi que par le Parlement européen.

