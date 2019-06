Abeilles : à la rencontre d'un sauveur de ruches

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Peut-on encore sauver les abeilles ? À Malte, Ermanno de Chino tente d'enrayer l'extinction. Il a l'un des plus grands élevages de reines d'Europe. Sur ce petit caillou escarpé, peu d'agriculture intensive, et moins de pesticides. Chaque reine va pondre jusqu'à 2 000 œufs par jour. Une fois par semaine, Ermanno envoie 1 300 reines à travers tout le continent. Avec l'effondrement des colonies, cet ancien informaticien a dû faire face à une demande exponentielle : 50 fois plus qu'il y a 10 ans.

Les apiculteurs paient le prix fort

"Nous n'acceptons pas toutes les commandes, nous n'y arrivons pas. On accroît notre production d'année en année, mais la demande est beaucoup plus forte que notre capacité à produire", regrette l'apiculteur. Une fois par semaine, c'est par colis qu'Ermanno expédie ses protégées. Tous sont prêts à mettre le prix : jusqu'à 24 euros par reine. Chaque année, 24 000 d'entre elles parcourent des centaines de kilomètres en avion pour sauver les ruchers décimés.