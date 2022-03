13h en France : pourquoi la pomme Golden est-elle l'unique labellisée AOP ?

Sur les étals des supermarchés en France, parmi toutes les pommes, une seule a le précieux label AOP : la Golden du Limousin. Un logo rassurant pour les consommateurs. Mais cette pomme AOP, 1 euro plus chère au kilo que les autres, est-elle vraiment un gage de qualité ? Le verger de Laurent Rougery est à 50 km de Limoges (Haute-Vienne). "On est entre 300 et 500 m d’altitude. Pour produire des fruits c’est déjà une altitude importante. C’est grâce à ce climat un peu rude que l’on obtient des fruits de très haute qualité", explique-t-il. Des qualités particulièrement recherchées par les coopératives.

Des notes pour les pommes

C’est par prélèvement que tout est ensuite contrôlé, trois tests sont réalisés. "On va tester le croquant, le taux de sucre et d’acidité, ce qui permet d’orienter la pomme vers une condition AOP ou non", explique une responsable. Si la note de la pomme est en-dessous de cinq, elle ne sera pas AOP. Au-dessus, elle le sera. Importée des Etats-Unis dans les années 1950, la Golden est la plus consommée de France. Une notoriété sur laquelle la filière peut s’appuyer. L’AOP Pomme du Limousin représente 10 à 15% des ventes en France.