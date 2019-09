À la recherche de vrais restaurants japonais à Paris

Depuis les années 1990, il y a eu une explosion des restaurants japonais à Paris. Ayu Ikeda, journaliste à la chaîne japonaise NHK, a accompagné le journaliste Ben Barnier afin de trouver un vrai restaurant nippon dans la capitale. Et ceci comprend qu'il soit tenu par un Japonais, et qu'il serve des plats traditionnels du Japon.

Ayu Ikeda a trouvé son bonheur à Opéra

En entrant dans le premier restaurant "japonais", la journaliste parle dans sa langue maternelle, mais on lui fait comprendre qu'on ne parle pas le japonais en ce lieu. Il s'avère être compliqué de trouver un interlocuteur dans cette langue. Il faudra aller dans le quartier de l'Opéra pour trouver une serveuse parlant japonais, et surtout de la nourriture japonaise. Pour le plus grand plaisir d'Ayu Ikeda.

L'expérience n'a été évidemment faite que dans quelques-uns des 500 restaurants japonais de Paris, de petites enseignes de quartiers. Il y a aussi des établissements plus huppés, avec de grands chefs nippons. Mais qui nécessitent un tout autre budget.

