11-Novembre : au-delà des cérémonies, les familles de soldats morts en opération sont accompagnées "toute leur vie"

Ils avaient 24 et 29 ans et sont tous les deux morts au Mali. La France rend hommage, vendredi 11 novembre, au brigadier chef Alexandre Martin, d u 54e régiment d'artillerie de Hyères, et au maréchal des logis Adrien Quélin, du 4e régiment de chasseurs de Gap. Leur familles ont été conviées aux cérémonies de cette journée de commémoration de la Grande Guerre qui intègre, depuis 2012, la mémoire des soldats tombés en opération extérieure (Opex). Un soutien de l'Etat qui a commencé bien avant ce cérémonial.

>> 11-Novembre : suivez les cérémonies de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale

Une aide psychologique et financière

Lorsqu'un soldat français est tué sur le terrain, un hommage national lui est consacré dans la cour des Invalides, lors du rapatriement de la dépouille sur le sol français. Un "plan hommage" qui participe au travail de deuil, explique le colonel Armel Jorrot qui commande la Cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre (Cabat) : "Il faut donner sens à la mort. Le camarade est mort en opération au service de la France. Et ce sens-là, il est donné par un plan hommage. On va lui donner toute cette dimension grâce au cérémonial."

L'accompagnement des proches des victimes militaires ne s'arrête pas là. Sur le long terme, l'institution soutien également les familles sur le plan financier, précise le colonel Jorro : "Au- delà de la somme qui va être versée, il va y avoir des aides financières pour garantir que la famille, après le décès, ne soit pas dans la nécessité."

"La famille sera accompagnée tout au long de la vie. Par exemple, un enfant pourra avoir le statut de pupille de la nation. Il sera donc accompagné au moins jusqu'à ses 21 ans." Colonel Armel Jorrot, commandant de la Cabat à franceinfo

Adrien Quélin est mort accidentellement le 12 octobre 2021 alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un camion à Tombouctou. Alexandre Martin a lui été tué, samedi 22 janvier 2022, dans l'attaque au mortier du camp militaire de Gao. Ils sont respectivement les 52e et 53e Français tués au combat au Sahel depuis 2013.