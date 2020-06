L'enseigne de prêt-à-porter Naf Naf reprise par l'un de ses fournisseurs, qui promet de "conserver 75% des emplois en France"

Le groupe industriel SY avait déjà repris une autre marque en difficulté, Sinequanone, en 2019.

Placée en redressement judiciaire mi-mai, l'enseigne de prêt-à-porter Naf Naf est fixée sur son sort. La justice a désigné le groupe industriel SY comme repreneur, vendredi 19 juin. Sa proposition a été jugée "mieux-disante sur la sauvegarde de l'emploi" que celle de son unique concurrent. Le projet prévoit de conserver 75% des emplois de Naf Naf en France.

Dans un communiqué commun, SY et Naf Naf affirment que l'offre du groupe industriel permet "le maintien de 944 emplois, de 125 magasins et de la totalité des 75 boutiques affiliées", sur un total de 221 points de vente. Selon la décision du tribunal, 129 salariés en CDI feraient l'objet d'un licenciement pour motifs économiques.

Une enseigne déjà rachetée il y a deux ans

Le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis) avait ordonné mi-mai le placement en redressement judiciaire de Naf Naf, deux ans après son rachat par un consortium d'investisseurs mené par le groupe chinois multimarques de mode La Chapelle.

"Après des mois difficiles à devoir gérer la sortie du groupe Vivarte en 2018 et à subir les difficultés du Groupe La Chapelle, Naf Naf trouve enfin avec SY Corporate France un actionnaire qui permet d'envisager son avenir avec sérénité", affirme Luc Mory, président de Naf Naf, dans le communiqué.

Le repreneur, SY Corporate France, est une filiale du groupe SY International, spécialisé dans le textile et propriétaire d'usines en Turquie et au Maghreb, et un fournisseur de Naf Naf. Il était en concurrence avec le groupe français Beaumanoir.

Le groupe avait déjà acquis l'enseigne française Sinequanone en 2019. Dans un communiqué, SY explique que "l'apport de Naf Naf en son sein lui permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne, depuis la conception jusqu'à la distribution des produits".