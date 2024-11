Info franceinfo Les trois quarts des jeunes ont déjà renoncé à un emploi ou une formation à cause de problèmes liés à la mobilité, selon le baromètre Apprentis d'Auteuil

Ces problèmes liés à la mobilité peuvent notamment renforcer l'exclusion professionnelle et sociale des adolescents qui ont arrêté l'école tôt.

Plus de trois trois jeunes sur quatre (76%) ont déjà renoncé à un emploi ou une formation en raison de difficultés de mobilité, indique jeudi 14 novembre le 5e baromètre Apprentis d'Auteuil* que franceinfo révèle. Le baromètre intitulé "La mobilité, frein à l'insertion sociale et professionnelle des 18-25 ans" précise que la majorité des jeunes concernés "ont dû abandonner au moins une opportunité parce qu'ils n'avaient aucune solution de transport accessible et compatible avec leurs horaires (61%), parce qu'ils n'avaient pas de moyen de transport personnel (56%) ou encore en raison du coût des transports comme le prix de l'essence (54%) ou celui des transports en commun (43%)".

Pour les adolescents éloignés du monde du travail, qui ont arrêté l'école tôt, qui n'ont pas d'emploi et qui ne suivent pas de formation, la problématique est encore plus aiguë : huit sur dix ont renoncé à une opportunité par manque de solutions pour s’y rendre, ce qui renforce leur exclusion professionnelle et sociale.

Un permis de conduire considéré comme indispensable

Enfin, deux jeunes sur trois (66%) ont déjà rencontré des problèmes pendant leurs études (examen raté, renvoi, etc.) ou leur travail (rendez-vous client non honoré, avertissement, licenciement, etc.) en raison de difficultés de mobilité (indisponibilité des transports, retards ou absences répétés...). Concernant le mode de transport, la voiture reste incontournable dans la vie quotidienne et l'insertion socioprofessionnelle des 18-25 ans. Il y a 65% des jeunes qui considèrent que le permis de conduire est indispensable pour travailler dans leur zone d'habitation. Mais ce mode de déplacement implique des coûts "importants que les jeunes peinent à assumer".

Par ailleurs, 71% des jeunes questionnés pensent qu'"il n'existe pas suffisamment d'aides pour les aider à financer leur permis de conduire". Ils sont également 73% à estimer "que la gratuité des transports en commun augmenterait leurs opportunités d'accès à un emploi ou à une formation". À noter que sur la question des transports en commun, près de quatre jeunes sur dix n'ont jamais reçu d'explications sur le fonctionnement des transports en commun, et que 42% ne savent pas utiliser une application de calcul du trajet.

Pour faire face à ces problématiques, Apprentis d'Auteuil fait des propositions et met en avant des solutions. La fondation propose par exemple de renforcer les aides pour les jeunes les plus précaires, renforcer l'éducation aux transports ou encore développer les transports en commun. Parmi les solutions existantes, des autos-écoles sociales qui proposent un tarif et une pédagogie adaptée ou bien encore des véhicules électriques qui encouragent la mobilité douce.

*Méthodologie : Sondage OpinionWay pour Apprentis d’Auteuil sur la mobilité des jeunes par rapport à l’insertion professionnelle et sociale réalisé du 22 juin au 7 juillet 2024 auprès d’un échantillon de 2 001 jeunes âgés de 18 à 25 ans.