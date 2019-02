Guyane : petite victoire pour les opposants à la mine d'or géante

Une première flèche a atteint le gigantesque projet de mine d'or en Guyane. Le tribunal administratif a annulé l'autorisation d'exploitation de l'or présent dans l'eau par la société Montagne d'Or. C'est une petite victoire pour les défenseurs de l'environnement, mais le projet principal d'extraction minière de l'or à partir de 2022 n'est pas remis en cause.

Risques de pollution

Au cœur de la forêt amazonienne se trouve le plus grand gisement français d'or à ciel ouvert. Un site de 8 km², à la lisière de deux réserves écologiques, très fragile. Le projet est soutenu par Emmanuel Macron, mais décrié par l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot.

Sur le terrain aussi, la jeunesse autochtone et les défenseurs de l'environnement doutent de l'intérêt économique de cette mine et s'inquiètent des conséquences écologiques. Pour exploiter l'or, il faut déboiser massivement, utiliser du cyanure très toxique, sans compter le stockage des boues résiduelles qui pourrait déborder en cas de fortes pluies et causer une grave pollution.