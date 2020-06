Emploi : le nombre d’offres d’emplois repart à la hausse

La reprise se fait sentir, lorsqu’on se penche sur les offres d’emplois. Il y a de nouveau autant d’offres d’emplois postées sur Internet maintenant, qu’en début d’année. "C’est particulièrement vrai dans le secteur de l’informatique et des télécoms. (…) C’est vrai aussi pour le tourisme et la restauration. (…) Mais là où l’embellie est encore plus nette, c’est dans les services aux entreprises", explique la journaliste de France Télévisions Justine Weyl, sur le plateau du 20 Heures. Les transports sont un aussi un secteur en demande de main d’oeuvre. La situation est catastrophique, en revanche, dans l’industrie aéronautique.

Baisse des propositions en CDI

Les propositions de contrats en CDI sont en baisse de 18% à la mi-juin, par rapport au début de l’année. C’est mieux que pendant le confinement, mais ça montre bien que si la reprise économique est bien là, elle reste timorée.







