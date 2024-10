Emploi : comment les mairies luttent contre l’absentéisme de leurs agents

Alors que les arrêts maladie augmentent d’année en année, certaines municipalités ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Certaines offrent des primes, tandis que d’autres misent sur le bien-être au travail.

Pour lutter contre l’absentéisme de ses agents, Poissy (Yvelines) a choisi de les choyer en leur offrant des activités. L’objectif est d’entretenir la santé et le moral des fonctionnaires. "C’est du bien-être, ça nous pousse à venir. Je sais que j’ai le lundi, le mardi, puis le mercredi j’ai mon aquafitness", se réjouit Meriem Belkaid, officier d’État civil. Au total, 18 activités sont proposées aux agents sur leur temps de travail.

Une prime en Gironde

Depuis 2017, l’investissement s’est avéré payant. "On est passé de 20,5 jours d’absence par an et par agent à 15 jours par an et par agent", assure Antoine Raillant, le directeur général adjoint en charge des ressources humaines de la ville. Un quart d’absentéisme en moins, qui se chiffre à un million d’euros d’économies selon la mairie. En Gironde, Saint-Loubès offre une prime d’environ 500 euros, à condition de ne pas dépasser six jours d’absence par an. Un an après, elle enregistre un tiers d’arrêts maladie en moins.

