VIDEO. Le chômage au plus bas depuis dix ans : "C'est dû notamment aux réformes du marché du travail", assure Muriel Pénicaud

"Cela fait dix ans qu'on n'était pas arrivés à avoir un taux de chômage inférieur à 9%, donc c'est une très bonne nouvelle", a déclaré Muriel Pénicaud, jeudi 14 février sur franceinfo. La ministre du Travail a commenté la publication du taux de chômage en recul de 0,3 point au quatrième trimestre 2018, pour s'établir à 8,8% de la population active, selon les données provisoires de l'Insee publiées jeudi matin.

"C'est dû notamment aux réformes du marché du travail qui commencent à produire leurs effets", a poursuivi la ministre du Travail. "On voit que les employeurs, notamment les petites entreprises, n'ont plus peur d'embaucher, ça c'est l'effet des ordonnances. On voit qu'il y a plus de demandeurs d'emploi dans des formations de qualité. C'est le plan d'investissement dans les compétences", a-t-elle constaté, soulignant également que davantage de jeunes, "plus 7% en 2018", sont en apprentissage.

"Le taux de chômage reste très élevé", mais "il nous indique qu'il n'y a pas de fatalité", a ajouté la ministre. "Oui il y a une possibilité de vaincre le chômage de masse, continuons", a conclu Muriel Pénicaud.