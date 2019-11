VIDEO. Génération oubliée : le "CDI intérimaire" qui fait dégringoler les revenus

A Auxonne, en Bourgogne, Nicolas est titulaire d'un BTS et d'un bac pro de technicien de maintenance industrielle. Considéré comme l'un des intérimaires les plus performants de sa région, il gagnait jusqu'à 2 500 euros par mois. Jusqu'à ce qu'un jour de 2015, la directrice de son agence d'intérim lui propose le fameux "CDI-i", ou "CDI intérimaire". C'est un nouveau dispositif, lancé en 2014. Pour le jeune homme de 26 ans, il va surtout rimer avec plus de précarité.

Pour pouvoir le signer, Nicolas a dû faire plusieurs concessions : renoncer à ses indemnités de précarité (près de 10% de son salaire), élargir son champ de compétence, accepter des missions payées seulement 70% de son dernier salaire… Au fil des mois, il a vu ses revenus dégringoler. En trois ans, ils sont passés de 1 700 euros mensuels à 1 280 euros, comme en attestent les fiches de paie qu'il montre aux journalistes de "Pièces à conviction".

"On m'a menti, on m'a volé"

Comment sortir de ce CDI au rabais ? Démissionner, c'est risquer de ne pas toucher le chômage. Le jeune homme voudrait obtenir une rupture conventionnelle… mais son agence d'intérim, Manpower, refuse. Nicolas a beau plaider sa cause au téléphone, il n'obtiendra qu'une promesse de convocation pour un licenciement. Il touchera le chômage... mais avec une rupture conventionnelle, il aurait eu droit à de meilleures indemnités.

Pour ce jeune père de trois enfants qui croyait "enfin pouvoir construire [s]a vie", "c'est pas normal". Ecœuré, Nicolas craque. "On m'a volé ! Tout simplement. On m'a menti, on m'a volé", s'exclame-t-il, les larmes aux yeux.

Extrait de "Loin des villes : génération oubliée", à voir dans "Pièces à conviction" le 20 novembre 2019.