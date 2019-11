Tabac, gaz, cantines végétariennes : ce qui va changer au 1er novembre

900 euros par mois : voici à partir du 1er novembre le nouveau montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit une hausse de 40 euros par mois (+ 4,65%). Les pensions de retraite du secteur privé sont aussi revalorisées : les pensions Agirc-Arrco augmentent de 1%. Par ailleurs, la CMU complémentaire (CMU-C), dédiée aux ménages très modestes, et l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) fusionnent et donnent naissance à la "complémentaire santé solidaire", qui reste gratuite pour les bénéficiaires de la CMU.

Menus végétariens à la cantine

Moins bonne nouvelle : après un an de baisse (- 11,5% entre janvier et novembre 2019), le prix du gaz réglementé augmente à nouveau, avec une hausse moyenne de 3%. Autre coup dur pour les fumeurs : le prix des cigarettes, cigarillos et autre tabac à rouler connaît une nouvelle hausse, avec une augmentation comprise entre 30 et 50 centimes d'euros au 1er novembre. Enfin, les cantines françaises devront désormais proposer des menus végétariens.