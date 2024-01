Réforme du RSA : "On n'impose pas 15 h d'activité, on propose un accompagnement adapté", argue le directeur général de France Travail

"On n'impose pas 15 heures d'activité, on propose un accompagnement adapté", assure lundi 8 janvier sur France Inter Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, concernant la réforme du RSA. Cette réforme comprend notamment le conditionnement du versement du RSA à 15 heures d'activité hebdomadaires - mesure qui ne sera pas généralisée à toute la France avant 2025.

Le directeur général de France Travail, qui a succédé le 1er janvier à Pôle emploi, insiste sur la nécessité de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. "Ce qu'on propose, c'est de se mettre à faire de l'accompagnement, là où on peut considérer qu'on est dans une faille collective depuis quasiment 30 ans", soutient Thibaut Guilluy. Il assure que "le premier objectif des personnes au RSA, c'est de pouvoir en sortir et de retrouver un travail". Et pour les aider, il promet un accompagnement plus adapté avec non pas "un conseiller pour 300 personnes à suivre, mais un conseiller pour 50 personnes à suivre".

"Le premier objectif des personnes aux RSA, c'est de pouvoir en sortir." @ThibautGuilluy, directeur général de @FranceTravail, insiste sur "l'accompagnement" pour ses bénéficiaires. #le710inter pic.twitter.com/46vvfJ0ExQ — France Inter (@franceinter) January 8, 2024

Thibaut Guilluy explique que cet accompagnement pourra prendre diverses formes pour aider "certaines personnes, déjà prêtes, à l'emploi, [qui] ont des difficultés à capter des offres d'emploi, avoir du réseau". Pour les parents de famille monoparentale qui risquent d'être confrontés à des problèmes de garde, le directeur général de France Travail évoque la création des places de "crèches à vocation d'insertion professionnelle. On en a créé plusieurs dizaines de milliers", se targue-t-il.