Réforme de l’assurance-chômage : « On veut encourager le travail », précise Élisabeth Borne

La réforme de l’assurance-chômage revient sur le devant de la table : le décret d’application a été présenté jeudi 16 septembre. "On a transmis au Conseil d’État un nouveau décret pour que la totalité de la réforme de l’assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre", explique Élisabeth Borne, ministre du Travail, invitée des "4 Vérités" de France 2, vendredi matin.

"Mieux accompagner"

Les syndicats reprochent au nouveau calcul une baisse des indemnités des chômeurs. "Ce que l’on veut c’est encourager le travail, donc que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent, de faire que ce soit toujours plus intéressant de travailler que d’être au chômage. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans le même temps, pour ceux qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi, ils seront indemnisés plus longtemps et on veut mieux les accompagner", indique la ministre du Travail.

L’unanimité des syndicats ne fait-elle pas fléchir le gouvernement ? "On a été très à l’écoute. Il y a eu des concertations pendant six mois sur le sujet. La réforme qui rentre en vigueur n’était pas celle qui était prévue en 2019", conclut Élisabeth Borne.