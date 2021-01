Réforme de l'assurance chômage : la ministre du Travail, Élisabeth Borne, tente de relancer les négociations

La crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 a repoussé de nombreuses réformes en cours, à commencer par celle de l’assurance chômage. La ministre du Travail, Élisabeth Borne, est décidée à relancer les négociations, relève France 3, lundi 25 janvier, mais la réforme ne s’appliquera, dans tous les cas, que quand la situation liée à l'emploi s’améliorera. La ministre tente ainsi de renouer avec les partenaires sociaux. La réforme en question a déjà été reportée deux fois en deux ans. Au cœur du dossier se trouve la question des conditions d’accès aux indemnités chômage.

La CFDT plaide pour une réforme plus sociale

Pour les toucher, il faut avoir travaillé six mois sur 24. La CFDT appelle, de son côté, à une réforme plus sociale. "On a redit ce qu’on dit depuis le départ. Cette réforme en 2019 partait sur deux postulats : faire des économies budgétaires et réduire l’allocation des demandeurs d’emploi. Deux postulats que nous réfutions. Vu la situation, on a redit que cette réforme n’avait pas de sens pour nous s’il s’agit de baisser l’allocation des demandeurs d’emploi", explique Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.

