Pour la CGT, la nomination de Jean Castex "n’est absolument pas un bon signal"

"C’est un drôle de signal. Jean Castex circule depuis un bon moment dans les couloirs du pouvoir. Ce n’est pas le renouveau", estime Céline Verzeletti, secrétaire confédéral de la CGT.

"Sur les questions sociales et écologiques, on peut être inquiet. Je ne pense pas que ça soit ses dossiers. Sur la santé aussi, car on sait que ce monsieur Castex était dans les affaires lorsqu’il y a eu la mise en place de la tarification à l’acte qui est une des mesures qui ne permet pas de dispenser une santé de qualité. Ce n’est absolument pas un bon signal pour nous. On aurait pu, avec un autre Premier ministre, sentir une volonté de renouveau, d’une autre politique", développe la responsable de la CGT.

"Compliqué de mobiliser l'été"

"Avant même de nommer ce Premier ministre, Emmanuel Macron a donné certaines orientations, comme le maintien de la réforme déjà très contestée des retraites qui va creuser, si elle est appliquée, de graves injustices sociales", insiste-t-elle.

"Il faut arrêter les mesures régressives, travailler sur l’emploi, obliger les entreprises à préserver l’emploi", affirme Céline Verzeletti, qui conclut : "Pendant l’été c’est compliqué de mobiliser, mais il y aura des manifestation, notamment le 14 juillet pour les professionnels de santé".

