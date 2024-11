"Nous sommes au début d'une violente saignée industrielle", prévient la secrétaire générale de la CGT

"On estime que plus de 150 000 emplois vont disparaître, probablement plus", assure dimanche à La Tribune Sophie Binet.

"La CGT alerte depuis des mois". Dans une interview à La Tribune, dimanche 10 novembre, la secrétaire générale de la centrale syndicale, Sophie Binet, met en garde contre l'accumulation des plans sociaux, alors que le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, avait assuré la veille s'attendre à la destruction de "milliers d'emplois". "Quand j'ai rencontré Michel Barnier, qui arrivait à Matignon, je lui ai présenté une liste de plus de 180 plans sociaux, que nous avons recensés. Aujourd'hui, cette liste frôle les 200. Et il y en aura d'autres. Dans l'automobile, chez les constructeurs, les équipementiers, mais aussi dans la chimie, etc. : tous les secteurs sont impactés", affirme Sophie Binet.

Pour la patronne de la CGT, la remontée prochaine du chômage est inévitable. "On estime que plus de 150 000 emplois vont disparaître, probablement plus. Car il y a un effet domino sur toute la chaîne de sous-traitance, développe Sophie Binet. Les plans de licenciement des grands donneurs d'ordres entraînent toujours des suppressions de postes dans les petites entreprises. Nous sommes au début d'une violente saignée industrielle."

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a elle affirmé dans le JDD que "les conditions économiques se durcissent sensiblement", après l'annonce de plans sociaux chez Michelin et Auchan. Elle fait état d'"une accélération du nombre de procédures collectives ouvertes par les entreprises en difficulté. Avec, de surcroît, des transformations structurelles dans l'automobile ou la grande distribution".