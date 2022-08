Le taux de chômage en France quasiment stable au 2e trimestre, à 7,4%, selon l'Insee

Le taux de chômage est quasi stable au deuxième trimestre 2022 et s'établit à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,3% au premier trimestre de l'année, selon les chiffres publiés vendredi 12 août par l'Insee. Au deuxième trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) atteint 2,3 millions de personnes, soit 29 000 de plus sur trois mois, et retrouve le même niveau qu'au dernier trimestre de l'année 2021.

Le taux de chômage retrouve son niveau du quatrième trimestre de l'année 2021. "Il est inférieur de 0,5 point à son niveau du deuxième trimestre 2021 et de 0,8 point à celui d'avant la crise sanitaire, fin 2019", indique l'Insee.

Lors du deuxième trimestre 2022, le taux de chômage des jeunes augmente (+1,3 point à 17,8%), mais reste bien en deçà de son niveau d'avant crise (de 3,7 points). Dans les autres catégories d'âge, il reste quasi stable chez les 25-49 ans (+0,1 point, à 6,7%), et diminue de 0,3 point chez les plus de 50 ans (à 5,2%). Le taux de chômage de longue durée (au moins un an) est en très légère baisse, à 2,1% de la population active (- 0,1 point) et demeure inférieur de 0,3 point par rapport à son niveau d'il y a un an.