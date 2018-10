Le chômage a augmenté de 0,5% au troisième trimestre, la plus forte hausse depuis l'élection d'Emmanuel Macron

Ils sont 16 300 chômeurs de catégorie A de plus par rapport au deuxième trimestre 2018.

Le chômage poursuit sa hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,5% (+ 16 300), au troisième trimestre 2018, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, jeudi 25 octobre. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 2,1% par rapport au trimestre précédent et celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) recule de 0,8%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi des trois catégories augmente de 0,4% sur le troisième trimestre (+21 700) et de 0,6% sur un an.