La pauvreté gagne du terrain et touche aussi les actifs

C. Sergent

La crise du Covid-19 a aggravé la situation des personnes les plus précaires en France. Toutes les associations font ce constat.

En France, près de 15% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, soit 9,3 millions de personnes qui ont un revenu inférieur à 1 063 euros. Ce sont des chiffres de l'Insee datant de 2018, avant la crise du coronavirus. Selon l'enquête du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) menée après le dernier confinement au printemps 2021, 18,5% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, soit 12 millions.

De jeunes actifs avec enfants dans la galère

Trois Français sur dix disent se sentir en situation de vulnérabilité, soit quatre millions de personnes. Avant la crise sanitaire, c'étaient deux Français sur dix. Ce ne sont plus seulement les chômeurs et les familles monoparentales qui sont touchés par la pauvreté, ce sont maintenant les jeunes actifs avec des enfants à charge qui ont un travail peu qualifié dans le secteur privé, souvent mal rémunéré. Ils ont du mal à payer toutes les factures, voire à se nourrir et se soigner.