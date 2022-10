L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi amorçant une nouvelle réforme de l'assurance-chômage

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mardi 11 octobre, le projet de loi amorçant une nouvelle réforme de l'assurance chômage, par 303 voix contre 249 et 11 abstentions, avec le soutien des députés LR. Après ce vote en première lecture, le projet de loi sera examiné au Sénat à partir du 25 octobre.

Le projet de loi "portant mesures d'urgence" en vue "du plein emploi" doit permettre au gouvernement de moduler l'assurance-chômage en fonction de la situation sur le marché du travail. Le texte, porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, enclenche la possibilité de baisser les allocations chômage en période d'embellie pour l'emploi et de les augmenter quand le taux de chômage est élevé.

L'article 1 du texte vise aussi à prolonger le fonctionnement actuel de l'assurance-chômage, issu de la précédente réforme entrée en vigueur le 1er décembre 2021. En effet, ces règles devaient initialement prendre fin le 1er novembre.

Le ministre du Travail a assuré que le gouvernement "ne toucher[ait] pas au montant des indemnités". "On peut en revanche s'interroger sur les conditions d'entrée dans le régime – six mois travaillés sur vingt-quatre aujourd'hui – et sur la durée d'indemnisation", a estimé Olivier Dussopt dans les colonnes du Journal du dimanche (article réservé aux abonnés).