En 2018, la France devrait créer deux fois moins d'emplois que l'an dernier

Selon l'Insee, le taux de chômage devrait continuer de diminuer légèrement d'ici la fin de l'année pour s'établir à 8,9% de la population active.

Dans le sillage du ralentissement de l'activité, les créations d'emplois marqueraient le pas en 2018 avec 129 000 créations d'emplois contre 342 000 créations nettes en 2017, relève l'Insee dans sa note de conjoncture trimestrielle. "L'emploi dans les services conserverait un rythme de croissance moins dynamique qu'en 2017 et l'industrie continuerait de réduire ses effectifs d'ici la fin de l'année", explique l'Institut national des statistiques et des études économiques.

Le taux de chômage devrait pour sa part continuer de diminuer légèrement d'ici la fin de l'année pour s'établir à 8,9% de la population active en France entière (hors Mayotte), selon les prévisions publiées jeudi 4 octobre par l'Insee. Après un sursaut en début d'année, le taux de chômage avait légèrement reculé au 2e trimestre à 9,1% et devrait ainsi continuer à reculer au 3e et 4e trimestre.

Une croissance encore plus faible que prévu

Par ailleurs, l'Insee a abaissé sa prévision de croissance pour la France en 2018. La croissance économique va ralentir plus fortement que prévu pour atteindre 1,6% au lieu de 1,7%, malgré un regain de l'activité au deuxième semestre. Le produit intérieur brut, qui n'avait progressé que de 0,2% au premier et au deuxième trimestre, devrait ainsi augmenter de 0,5% entre juillet et septembre puis de 0,4% sur les trois derniers mois de l'année.