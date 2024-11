Emploi : les plans sociaux se multiplient en France

Après de nombreux trimestres positifs, les suppressions de postes se multiplient chez Michelin ou Auchan. On dénombre un record de 66 000 défaillances d'entreprises en un an, en pleine séquence politique et budgétaire sous tension.

L'horizon s'assombrit dans le ciel économique français avec les plans sociaux et les menaces de suppression de postes : 2 400 chez Auchan, deux sites industriels fermés et 1 250 emplois en moins chez Michelin, et 450 emplois en moins chez Vencorex, en redressement judiciaire. Pour la patronne de la CGT Sophie Binet, il s'agit de "l'illustration de ce qui se passe en France avec une saignée industrielle violente dans tout le pays. La CGT a recensé plus de 180 plans de licenciement".

Le chômage pourrait augmenter à nouveau

Le gouvernement annonce lui aussi une série noire économique. Plus de 66 000 défaillances d'entreprises ont été dénombrées. "On s'attend à à peu près 150 000 destructions nettes d'emploi l'année prochaine. (…) On va avoir une remontée du chômage qu'on attend à 8% l'année prochaine", explique Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Une nouvelle hausse qui pénaliserait politiquement Emmanuel Macron, qui a fait du retour au plein emploi sa priorité depuis 7 ans.

