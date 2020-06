Emploi : le surprenant rebond américain

C'est le chiffre événement aux Etats-Unis : 2,5 millions d'emplois ont été créés au mois de mai, ce qui signifie que le chômage a baissé de 1,4 point en un seul mois, entre avril et mai. Deux heures après la publication de ces chiffres, Donald Trump se félicitait. "On va avoir l'économie la plus forte au monde, on y est presque. On va avoir une économie encore plus forte qu'avant", s'est réjoui le président américain.

Un plan de sauvetage historique

Cette nouvelle vient déjouer tous les pronostics les plus sombres des experts, qui prévoyaient un taux de chômage de 20% en mai. La reprise serait-elle plus rapide que prévu ? En mars, le Congrès avait voté 3 000 milliards de dollars d'aides aux entreprises et aux particuliers. Un plan de sauvetage historique qui représente 10 % du PIB américain.

