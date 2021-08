Emploi : 240 000 créations de postes au second trimestre 2021

Les offres d'emploi ne trouvent pas preneurs, mais le marché du travail reprend des couleurs. "C'est une bonne surprise, car les spécialistes n'attendaient pas une reprise aussi forte et surtout aussi rapide, mais elle est bien là", résume la journaliste Justine Weyl. "Au deuxième trimestre, on enregistre presque 240 000 créations nettes d'emplois salariés, cela représente une haute de 1,2% par rapport au premier trimestre et cela signifie que dans son ensemble, le marché du travail a quasiment retrouvé son niveau d'avant la crise."

Des disparités selon les secteurs

Mais des disparités subsistent selon les secteurs. "Certains ont même dépassé leur niveau d'avant-crise, comme la santé ou la construction qui compte par exemple 55 300 postes de plus qu'en 2019. D'autres sont encore nettement en-dessous de ce qu'ils ont connu, c'est le cas de l'industrie, avec 47 100 postes de moins", conclut la journaliste.