Chômage : les trois pistes de révision des règles d’indemnisation

Au deuxième trimestre 2022, le taux de chômage est de 7 %. Avec moins de chômeurs, le gouvernement envisage de revoir les règles d’indemnisation. "Le ministre du travail a évoqué plusieurs pistes sur la table. D’abord, la durée d’indemnisation. Aujourd’hui, elle est de deux ans maximum pour les chômeurs de moins de 53 ans. Elle pourrait donc être réduite. Autre option : la dégressivité des indemnisations", explique Sophie Lançon, sur le plateau du 19/20 mercredi 27 juillet.



Moduler la durée et le montant de l'indemnisation

Une autre piste, inspirée du Canada, va même plus loin, en modelant la durée et le montant de l’indemnisation, en fonction du taux de chômage. Le gouvernement prévoit une discussion sur le sujet à l'automne avec les partenaires sociaux. "Selon mes informations, le patronat semble plutôt favorable à cette piste. Les syndicats, eux, tirent la sonnette d'alarme et craignent que les demandeurs d'emplois soient les grands perdants", conclut la journaliste.