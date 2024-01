Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en hausse de 0,2% au quatrième trimestre 2023

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, jeudi 25 janvier. Le nombre de personnes inscrites en catégorie A, hors Mayotte, s'élève ainsi à 3,033 millions, d'après la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). Cela représente une hausse pour le deuxième trimestre consécutif.

Le nombre de demandeurs d'emploi ayant une activité réduite courte (catégorie B) "augmente de 2,9 % par rapport au trimestre précédent", poursuit la Dares. Quant aux personnes en activité réduite longue (catégorie C), leur nombre augmente de 1,7%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C est en hausse de 1% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. Cela représente 54 000 inscrits en plus, pour un total de 5,406 millions de personnes.

Sur un an, le chômage continuait d'être orienté à la baisse à la fin de l'année dernière, avec une diminution de 19 400 du nombre de demandeurs d'emploi sans activité.

Les jeunes en première ligne

Au quatrième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a surtout augmenté chez les jeunes. En France métropolitaine, la hausse est de 5,9% sur un an pour les moins de 25 ans, et de 2,9% au quatrième trimestre par rapport au troisième. Le chômage recule au contraire de 0,6%, sur un trimestre comme sur un an, pour les personnes âgées de 25 à 49 ans.

Pour les seniors, il baisse de 2,9% sur un an mais augmente de 0,6% sur un trimestre. Pour les demandeurs d'emploi ayant une activité réduite, toutes les tranches d'âge connaissent une hausse. Le nombre de chômeurs en activité réduite progresse toutefois plus rapidement chez les jeunes.