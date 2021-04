Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 0,4% au premier trimestre mais augmente de 6,3% sur un an

En ajoutant les demandeurs d'emploi de catégories B et C (qui exercent une activité réduite de courte ou longue durée), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 6 012 600.

Un léger mieux, mais qui reste insuffisant pour gommer les profonds effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi en France (hors Mayotte) a diminué de 0,4% lors du premier trimestre de l'année pour s'établir à 3 800 700, selon les chiffres communiqués mardi 27 avril par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail. Sur un an, ce chiffre est en hausse de 6,3%.

En ajoutant les demandeurs d'emploi de catégories B et C (qui exercent une activité réduite de courte ou longue durée), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 6 012 600. Il est stable sur ce trimestre et croît de 4,7% sur un an, précise la Dares.

Ce léger recul du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, couplé à une progression des catégories B et C, se retrouve dans les chiffres qui concernent la seule France métropolitaine. Le nombre de chômeurs en catégorie A y a en effet baissé de 0,3 % ce trimestre et a augmenté de 6,8% sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente lui de 0,4 % par rapport à la fin de l'année 2020, tout comme le nombre de personnes en activité réduite longue (catégorie C), en hausse de 1%.