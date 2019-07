Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,4% au deuxième trimestre

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A baisse de 1,9%, selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

Légère diminution du taux de chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,4%, soit 14 600 personnes en moins, au deuxième trimestre 2019, en France métropolitaine, selon les chiffres de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), dévoilés jeudi 25 juillet. Sur un an, cette baisse atteint 1,9%.

La légère baisse se confirme donc pour 2019. L'année avait commencé par une baisse modeste de 0,7% du nombre de chômeurs au premier trimestre, à 3,649 millions de personnes, succédant à un recul plus marqué de 1,1% au dernier trimestre 2018. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi, avec ou sans activité (catégories A, B et C) était lui stable à 5,915 millions.

Baisse chez les seniors, hausse pour les jeunes

Au deuxième trimestre 2019, en moyenne, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de chercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 579 500 en France métropolitaine. Parmi elles, 3 377 300 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 202 200 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, qui regroupe les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, augmente de 0,2% pour les moins de 25 ans (-1,4% sur un an), au deuxième trimestre. Mais elle recule de 0,6% pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-2,6% sur un an) et de 0,4% pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-0,6% sur un an).