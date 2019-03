Autriche : un taux de chômage très bas grâce à l'apprentissage

L'Autriche affiche le plus faible taux de chômage en Europe, grâce notamment à l'apprentissage. Beaucoup d'entreprises y ont recours. "L'apprentissage est un pilier traditionnel chez Bösendorfer. Le fondateur de cette entreprise, il y a près de 190 ans, avait déjà commencé par un apprentissage. Et moi-même, je suis arrivé ici il y a 42 ans comme apprenti. Transmettre à de jeunes gens sa passion, c'est un aspect important dans notre société", explique le directeur technique de la marque de pianos.

Un Autrichien sur deux choisit l'apprentissage

En Autriche, l'apprentissage, appelé ici "formation duale", est un droit garanti par la loi. Ici, la moitié des jeunes fait le choix d'une filière professionnelle. Si les jeunes sont payés par leur entreprise, leur formation théorique coûte 15 000 euros par élève à l'État. Ici, un cadre dirigeant sur trois possède comme diplôme le plus élevé un certificat de fin d'apprentissage et surtout le pays affiche l'un des taux de chômage chez les jeunes les plus faibles d'Europe : moins de 10%, soit deux fois moins qu'en France.

Le JT

Les autres sujets du JT