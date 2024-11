Assurance chômage : un accord trouvé entre le patronat et les syndicats

Le patronat et les syndicats sont parvenus à s’entendre sur les nouvelles règles d’accord sur l’assurance chômage, notamment en ce qui concerne l’emploi et l’indemnisation des seniors.

Parmi les principales mesures de l’accord trouvé entre le patronat et les syndicats à propos de l’assurance chômage, il faudra avoir travaillé cinq mois et non plus six au cours des deux dernières années pour avoir droit à une allocation chômage. Concernant l’emploi des seniors, les bornes d’âge, c’est-à-dire les paliers pour avoir droit à une indemnisation plus longue, seront également décalés de deux ans.

Une allocation chômage identique chaque mois

Ainsi, pour une indemnisation de vingt-deux mois et demi, il ne faudra plus avoir 53 ans mais 55. Et pour avoir droit à 27 mois, il ne faudra plus avoir 55 ans, mais 57. Autre mesure de l’accord, l’allocation chômage sera identique tous les mois.

