Assurance-chômage : "On veut gagner de nouveaux droits", assure Denis Gravouil secrétaire général de la CGT

Les principales organisations syndicales et patronales se retrouvent, mardi 22 octobre pour négocier sur l'assurance-chômage et l'emploi des seniors. "On va essayer d'obtenir qu'il y ait des améliorations, notamment sur la retraite progressive", explique Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, négociateur assurance-chômage, invité de franceinfo mardi. "Il y a un moyen très simple d'éviter d'avoir du chômage entre 60 et 64 ans, c'est d'avoir la retraite à 60 ans, comme on le réclamait", indique-t-il.

"Un problème de politique d'emploi"

"On a un problème de politique d'emploi, ce n'est certainement pas (…) en baissant les droits des gens qui vont être licenciés qu'on va améliorer les droits de ceux qui vont perdre leur emploi", développe Denis Gravouil. "On n'a pas l'intention de laisser les droits se baisser. On veut gagner de nouveaux droits et en perdre aucun", conclut le secrétaire général de la CGT.

