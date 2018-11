Ascoval : le tribunal de Strasbourg renvoie au 12 décembre sa décision sur la reprise de l'aciérie

Ce délai n'est pas une surprise, et doit permettre au seul repreneur possible de paufiner son offre.

Les salariés de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), en redressement judiciaire, ne seront pas encore fixés sur leur sort. La décision concernant la reprise du site a été renvoyée au 12 décembre par le tribunal de grande instance de Strasbourg, mercredi 7 novembre, un choix qui était attendu.

Ce nouveau délai, après un sursis de deux semaines accordé fin octobre, doit permettre de valider l'offre de reprise du franco-belge Altifort et de trouver un accord avec Vallourec, actionnaire et unique client actuel de l'aciérie, ont indiqué des représentants du personnel et d'Altifort à l'issue d'une très brève audience.

Fin octobre, l'offre de reprise a été jugée "solide et crédible" par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et Emmanuel Macron, dimanche, a assuré croire en "un avenir" pour l'aciérie. Les salariés avaient repris le travail, lundi, après une semaine de blocage.