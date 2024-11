Trop d'informations, recours à l'IA et propos sexistes... Ce que révèle une enquête sur les mails professionnels

Une enquête menée auprès de 2 000 salariés et dirigeants du secteur tertiaire s'intéresse aux usages des salariés et des dirigeants sur leurs messageries professionnelles qui peuvent engendrer du stress mais aussi des comportements sexistes.

Les mails professionnels passés au crible. Dans une enquête publiée jeudi 14 novembre de l'institut Flashs pour Hotinger.fr, 1 000 salariés et 1 000 dirigeants d'entreprises français sont interrogés à propos de leurs échanges de courriels dans le cadre du travail.

Quelque 362 milliards de courriels sont échangés chaque jour dans le monde, d'après une étude de 2023 de Radicati Group, un institut britannique de recherche sur les technologies, et une grande majorité de ces mails sont envoyés pour des raisons professionnelles. Il ressort qu'il est plus difficile pour les dirigeants de déconnecter, que le recours à l'intelligence artificielle se généralise, que l'usage des émojis n'est pas forcément bien perçu et que des propos à caractère sexiste s'expriment aussi à travers les mails professionnels.

Beaucoup de mails reçus et la difficulté de "couper"

D'après cette enquête, 18% des salariés et 34% des dirigeants d’entreprise du secteur tertiaire reçoivent plus de 50 mails professionnels par jour. La moitié (52%) des chefs d’entreprise consacre plus d’une heure chaque jour au traitement de leurs mails, contre 37% parmi les salariés.

Les salariés et dirigeants sont loin de jouir pleinement de leur droit à la déconnexion, pourtant consacré en droit français depuis 2017. Une majorité de personnes interrogées dans l'étude se connecte à sa messagerie professionnelle en dehors des heures de travail. Elles sont 67% à la consulter le soir, le week-end ou pendant leurs congés, plus du tiers (37%) le fait toujours ou régulièrement. Parallèlement, 62% des salariés et 75% des dirigeants disent ressentir du stress en ouvrant leur messagerie professionnelle au retour de leurs congés.

Il y a un phénomène de "travail omniprésent", selon Léa Paolacci, chargée d'étude au sein de Flashs qui touche particulièrement les jeunes générations. Elles sont plus enclines que leurs aînés à consulter et à écrire des mails même quand elles ne travaillent pas. Cela traduit "une rupture avec les attentes traditionnelles d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle", note Léa Paolacci qui a réalisé cette enquête.

Les évolutions technologiques s'immiscent dans les boîtes professionnelles

Le recours à l'intelligence artificielle se démocratise dans le monde du travail. Près de 4 salariés sur 10 (39%) et plus de la moitié des dirigeants (55%) utilisent l'IA pour rédiger leurs mails professionnels. Concernant les émojis, ils sont davantage utilisés par les hommes (à 51% contre 43% pour les femmes). Y avoir recours dans un mail professionnel est jugé inapproprié, surtout par les femmes (40%, contre 32% pour les hommes). Selon elles, les émojis dénotent un manque de crédibilité.

Concernant les fins de mail, "cordialement" est élue la formule de politesse la plus agaçante (21%). Les personnes interrogées placent également “au plaisir de vous lire” (14%) et “salutations distinguées” (13%) sur le podium des formules mal aimées.

Des comportements sexistes dans les échanges de mails professionnels

Une femme interrogée sur trois et une jeune femme (âgée de 18 à 24 ans) sur deux, ont déjà reçu des mails inappropriés. Il peut s'agir de "propositions de rendez-vous hors du cadre professionnel, de demandes d’informations personnelles ou intimes, de compliments ou de flatteries appuyés", détaille Léa Paolacci. Parmi ces mails inappropriés, 19% ont un contenu sexuellement explicite pour les femmes.

Près de la moitié (46%) d'entre elles a perçu une remise en cause de leurs compétences professionnelles en raison de leur genre. "L’intrusion de contenus inappropriés dans la messagerie professionnelle reflète des inégalités de genre persistantes dans l’espace de travail numérique, où des violences, parfois subtiles, continuent d’imprégner les interactions professionnelles", souligne Léa Paolacci.

Méthodologie :

Enquête réalisée par FLASHS pour Hostinger.fr du 23 au 29 août 2024 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un double panel de 1 000 salarié(e)s du secteur tertiaire, âgés de 18 ans et plus, représentatifs de cette population et 1 000 dirigeants d’entreprises et managers du secteur tertiaire, âgés de 18 ans et plus, représentatifs de cette population.