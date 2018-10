VIDEO. \"Soyons clairs, personne n’est normal\". Ces acteurs ont transformé leur handicap en atout

Leur différence, c’est leur force. Clément Langlais et Vincent Chalambert sont autistes. Pourtant cet handicap ne les a pas empêché de partager l’affiche du film "Chacun Pour Tous", aux côtés de l’humoriste Ahmed Sylla. "Quand je fais des gestes bizarres les gens ont peur", confie Vincent Chalambert. "Mais quand je suis sur scène, là, je suis quelqu’un d’autre." Très jeunes, les deux comédiens se sont, en effet, servi du théâtre et de la comédie pour combattre leur handicap et l’ont utilisé "comme un outil pour aller plus loin", explique Clément Langlais. Pour Ahmed Sylla, cet handicap et ce naturel offrent d'ailleurs un charme particulier et touchant au jeu des acteurs, idéalement retransmis à l’écran. "En fait, les deux jouent tellement vrai, tellement simple…voilà on se le prend en pleine gueule quoi !", se réjouit-il.

Réalisée par Vianney Lebasque, cette comédie raconte l’histoire vraie de Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, qui décide de tricher pour participer aux Jeux-Paralympiques.