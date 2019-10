VIDEO. \"Le bégaiement a vraiment été ma force\" : rencontre avec l\'humoriste Valentin Reinehr

À 4 ans, Valentin Reinehr a vécu un traumatisme qui l'a rendu bègue. Devenu humoriste, il veut faire de son handicap une force. En participant à l'émission "La France a un incroyable talent", il veut montrer aux autres bègues que tout est possible. "C'était l'émission parfaite pour montrer mon travail d'humoriste mais aussi de parler de la cause du bégaiement", développe-t-il. Le jeune humoriste tient à faire comprendre aux autres bègues qui vivent mal leur handicap que tout est possible. Valentin va même plus loin en utilisant son bégaiement comme un véritable atout.

"Je m'auto-vanais"

"Si on se moque de toi, toi-même, tu en remets une couche." Voilà ce que la mère de Valentin lui avait conseillé pour se protéger du regard des autres. Alors âgé de 7 ans, Valentin subit les moqueries d'un camarade de classe et applique alors les conseils de sa mère. Résultat : ça a marché. "Au lieu de me blesser, puis de me braquer, je me suis auto-vanné et puis le petit gars, il était avec moi quoi", se souvient-il avant d'ajouter : "On est devenus ultra potes."