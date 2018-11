VIDEO. Il possède une prothèse bionique directement inspirée d’un jeu vidéo

Il rendrait presque Iron Man jaloux. Né sans bras droit, Dan Melville, expose fièrement sa prothèse conçue par Open Bionics, inspirée directement d’Adam Jensen, le héros du jeu vidéo Deus Ex. "J’ai grandi en jouant à beaucoup de jeux vidéo et je continue encore aujourd’hui", explique le jeune homme. "Quand je suis tombé sur Deux Ex, je me suis rendu compte que le personnage principal avait des bras bioniques et j’ai trouvé ça vraiment cool." Pour l’activer, rien de plus simple. Dan Melville n’a qu’à contracter les muscles de son bras pour serrer ou desserrer sa main.

"Se démarquer d’une manière plus cool"

Enfant, Dan Melville détestait porter sa prothèse. Aujourd’hui, son bras bionique lui a changé la vie. "On se fait remarquer, mais pour des trucs négatifs", se souvient le jeune homme. "On me disait, comment tu as perdu ton bras ? J’ai donc arrêté de la porter." Depuis, le jeune homme est comblé. "J’ai contacté Open Bionics et je suis devenu leur ambassadeur. Les gens posent plein de questions qui font vraiment plaisir !", s’enthousiasme-t-il. "On ne se retrouve pas face à des gens qui vous font vous sentir handicapé ou différent, là on se démarque davantage d’une manière beaucoup plus cool !"