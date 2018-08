VIDEO. \"Il faut toujours fabriquer, bidouiller, bricoler\"… Le quotidien d’une maman en fauteuil roulant

Un environnement totalement adapté

Olivia est paraplégique depuis 11 ans. Il y a quelques mois, elle a donné naissance à un petit garçon. Elle raconte son quotidien de maman en fauteuil roulant. "On s’adapte l’un à l’autre", raconte-t-elle. Concernant les déplacements avec son fils, elle utilise un porte-bébé. "Il est contre moi il est sécurisé et on fait tout comme ça".

Sa maison aussi est entièrement adaptée. Pour qu’elle puisse s’occuper de son bébé de façon autonome, tout a été surélevé dans les pièces les plus importantes. "Son lit est surélevé, son parc est surélevé, la baignoire avec lequel on se douche est surélevée", explique-t-elle. Les équipements de puériculture ne sont en effet pas toujours adaptés à des parents en situation de handicap.

C’est quand elle sort de chez elle que la vie se complique pour Olivia. "C’est vrai qu’une fois à l’extérieur, c’est toujours ce combat pour que le handicap soit respecté", regrette-t-elle.

Olivia pointe la difficulté de la société à intégrer les personnes handicapées. "Faire une simple sortie en fauteuil roulant, il faut du courage !", déplore-t-elle.