Pendant ce temps-là dans le Loir-et-Cher, 24 mois après son accident, Alexis a repris son travail de pâtissier-boulanger. "J'ai eu un accident de moto le 20 mars 2019. J'ai eu un choc frontal avec une voiture. Donc j'ai été amputé du fémur dans un premier temps et après, j'ai été désarticulé complètement", raconte-t-il. Pour permettre à Alexis de revenir travailler et rendre la boulangerie accessible à son handicap, son patron David a réalisé des travaux pendant un an et ainsi doublé la surface de son fournil.

"Quand on a la volonté, on peut y arriver"

Sans aides publiques, David a investi 160 000 euros dans les travaux et l'achat de matériel adapté, sans quoi Alexis n'aurait pas eu le droit de reprendre son travail. David a pu compter sur le soutien bénévole des artisans et des pompiers du village.

Une cagnotte lancée par les parents d'Alexis a également permis de récolter 20 000 euros pour aider David dans la transformation de son commerce. Mais pour que la boulangerie soit entièrement adaptée à Alexis, David doit encore investir. "Malheureusement, même avec toute la bonne volonté, si on ne nous aide pas, je ne pourrai pas aller au bout de ce projet", assure le boulanger.