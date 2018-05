VIDEO - Bientôt aveugle, Sébastien Joachim se bat pour les personnes handicapées

Sébastien Joachim a 39 ans. Il est atteint d'une maladie oculaire dégénérative appelée choroïdémie et perd peu à peu la vue. Le terme de sa maladie sera entre 40 et 50 ans. Il sera alors complètement aveugle. "Quand on a des choses acquises comme la vue, on ne se rend pas compte à quel point c’est précieux", confie Sébastien Joachim. "Quand on commence à la perdre, c’est là qu’on se dit que voir, par exemple, c’est magique", poursuit-il.