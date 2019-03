VIDEO. Atteinte de trisomie 21, elle se produit sur la scène d'un théâtre

On estime que 50 000 personnes vivent aujourd'hui avec la trisomie 21. Provoqué par une anomalie génétique, ce syndrome crée une déficience intellectuelle et un retard de développement. Pourtant, les personnes qui en sont atteintes sont capables d'exercer des métiers divers et variés comme en témoigne Raphaëlle. La jeune lyonnaise travaille dans l'administratif, dans une blanchisserie mais est aussi comédienne dans un théâtre.

Cette dernière activité lui "fait beaucoup de bien" et lui permet d'exprimer ses sentiments sur scène devant un grand nombre de spectateurs. Sous le regard bienveillant de sa metteuse en scène, Raphaëlle incarne avec brio des personnages de théâtre au sein d'une troupe de comédiens qui, comme elle, vivent avec la trisomie. Sur les planches, leur maladie n'est pas un obstacle au jeu de ces acteurs talentueux qui parviennent à transmettre la joie, la peur, la haine ou la surprise.

Au-delà du handicap

"Je n'ai pas envie que des personnes voient des handicapés sur scène. J'ai envie qu'on vienne voir des comédiens", explique Malo Lopez. La metteuse en scène veut lutter contre les stéréotypes qui accablent les personnes atteintes de trisomie et prouver que ces acteurs sont capables de faire sensation sur une estrade. Pour elle, ces comédiens ont une propension à communiquer leurs sentiments avec beaucoup de liberté. "Ils sont assez transparents sur leurs émotions, leur sensibilité. (…) Et c'est plutôt une force quand on est comédien", soulève-t-elle.

Aujourd'hui, Raphaëlle vit depuis trois ans dans son propre appartement et parvient à être de plus en plus autonome grâce à ses éducateurs et au théâtre qui lui donne confiance en elle.